ПАРЄ очолив бельгієць, який утримувався від голосувань по Донбасу та Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Представник політичної групи "Альянс лібералів і демократів за Європу" (АЛДЄ) бельгійський сенатор Хендрік Дамс був обраний на посаду голови Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляється на сторінці асамблеї в Twitter, передає УНН.
"Вітаємо Ріка (Хендріка - ред.) Дамса з Бельгії, якого щойно обрали Президентом Парламентської Асамблеї терміном на один рік з можливим продовженням (повноважень - ред.)", - написали в ПАРЄ.
Новий голова також зазначив, що для нього в роботі буде пріоритетним зв'язок між правами людини і навколишнім середовищем.
Відзначимо, що Дамс не голосував за більшість резолюцій по Криму і Донбасу, віддавши голоси тільки за одну з них - про гуманітарну ситуацію в Україні, в січні 2015 року. З усіх інших "українським" документам його голоси відсутні в електронній системі.
Нагадаємо, що сьогодні, в понеділок, в Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. У ній знову візьме участь українська делегація Верховної Ради після осінньої паузи, коли делегація відмовилася брати участь через повернення Росії в ПАРЄ.
Congratulations to Rik Daems from Belgium, just elected as President of the Parliamentary Assembly for a one-year term, renewable! pic.twitter.com/lUENor4ubX— PACE (@PACE_News) January 27, 2020