ПАРЄ очолив бельгієць, який утримувався від голосувань по Донбасу та Криму

"Вітаємо Ріка (Хендріка - ред.) Дамса з Бельгії, якого щойно обрали Президентом Парламентської Асамблеї терміном на один рік з можливим продовженням (повноважень - ред.)", - написали в ПАРЄ.

Новий голова також зазначив, що для нього в роботі буде пріоритетним зв'язок між правами людини і навколишнім середовищем.

Відзначимо, що Дамс не голосував за більшість резолюцій по Криму і Донбасу, віддавши голоси тільки за одну з них - про гуманітарну ситуацію в Україні, в січні 2015 року. З усіх інших "українським" документам його голоси відсутні в електронній системі.

Нагадаємо, що сьогодні, в понеділок, в Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. У ній знову візьме участь українська делегація Верховної Ради після осінньої паузи, коли делегація відмовилася брати участь через повернення Росії в ПАРЄ.

