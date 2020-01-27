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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПАСЕ возглавил бельгиец, который воздерживался от голосований по Донбассу и Крыму

Киев • УНН

 • 12289 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Представитель политической группы "Альянс либералов и демократов за Европу" (АЛДЕ) бельгийский сенатор Хендрик Дамс был избран на должность главы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщается на странице ассамблеи в Twitter, передает УНН.

ПАСЕ возглавил бельгиец, который воздерживался от голосований по Донбассу и Крыму

"Поздравляем Рика (Хендрика - ред.) Дамса из Бельгии, которого только выбрали Президентом Парламентской Ассамблеи сроком на один год с возможным продлением (полномочий - ред.)", - написали в ПАСЕ.

Новый глава также отметил, что для него в работе будет приоритетной связь между правами человека и окружающей средой.

Отметим, что Дамс не голосовал за большинство резолюций по Крыму и Донбассу, отдав голоса только за одну из них - о гуманитарной ситуации в Украине, в январе 2015 года. По всем остальным "украинским" документам его голоса отсутствуют в электронной системе.

Напомним, что сегодня, в понедельник, в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ней снова примет участие украинская делегация Верховной Рады после осенней паузы, когда делегация отказалась участвовать из-за возвращения России в ПАСЕ.

Congratulations to Rik Daems from Belgium, just elected as President of the Parliamentary Assembly for a one-year term, renewable! pic.twitter.com/lUENor4ubX

- PACE (@PACE_News) January 27, 2020

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