Нардепа від "Слуги народу" обрали віцепрезидентом ПАРЄ

"Члена української делегації, представника "Слуги народу" Олександра Мережка обрано віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи!", - написала Кравчук.

Вона також зазначила, що ця посада важлива, адже двадцять віцепрезидентів від держав-учасниць ПАРЄ обираються щороку на початку чергової сесії і залишаються на посаді до відкриття наступної сесії.

"Посада віцепрезидента є надзвичайно відповідальною, адже він за необхідності може підмінити Президента та головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах (якщо не бере у них участі як доповідач). Також віцепрезидент автоматично входить до складу Бюро, яке керує роботою Асамблеї шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, що заслуговують бути висвітленими у доповідях", - повідомила Кравчук.

Варто зазначити, що Мережко - доктор юридичних наук, відомий вчений та фахівець у галузі міжнародного права, а нещодавно він став головою комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Він також має досвід викладання у США, Польщі, Індії, Азербайджані та Вірменії.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня, представник політичної групи "Альянс лібералів і демократів за Європу" (АЛДЄ) бельгійський сенатор Хендрік Дамс був обраний на посаду голови Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як раніше повідомлялося в УНН, в Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. У ній знову візьме участь українська делегація Верховної Ради після осінньої паузи, коли делегація відмовилася брати участь через повернення Росії в ПАРЄ.