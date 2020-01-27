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Нардепа від "Слуги народу" обрали віцепрезидентом ПАРЄ

Київ • УНН

 • 14121 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Члена української делегації, народного депутата від "Слуги народу" Олександра Мережка обрали віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це у Facebook повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає УНН.

Нардепа від "Слуги народу" обрали віцепрезидентом ПАРЄ

"Члена української делегації, представника "Слуги народу" Олександра Мережка обрано віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи!", - написала Кравчук.

Вона також зазначила, що ця посада важлива, адже двадцять віцепрезидентів від держав-учасниць ПАРЄ обираються щороку на початку чергової сесії і залишаються на посаді до відкриття наступної сесії.

"Посада віцепрезидента є надзвичайно відповідальною, адже він за необхідності може підмінити Президента та головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах (якщо не бере у них участі як доповідач). Також віцепрезидент автоматично входить до складу Бюро, яке керує роботою Асамблеї шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, що заслуговують бути висвітленими у доповідях", - повідомила Кравчук.

Варто зазначити, що Мережко - доктор юридичних наук, відомий вчений та фахівець у галузі міжнародного права, а нещодавно він став головою комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Він також має досвід викладання у США, Польщі, Індії, Азербайджані та Вірменії.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня, представник політичної групи "Альянс лібералів і демократів за Європу" (АЛДЄ) бельгійський сенатор Хендрік Дамс був обраний на посаду голови Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як раніше повідомлялося в УНН, в Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. У ній знову візьме участь українська делегація Верховної Ради після осінньої паузи, коли делегація відмовилася брати участь через повернення Росії в ПАРЄ.

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