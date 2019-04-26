Нардепа от Оппоблока лишили слова в ВР во время заявления о событиях 2 мая в Одессе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Народного депутата от фракции Оппозиционного Блока Игоря Шурму во время выступления в парламенте ведущая заседания — заместитель главы ВР Оксана Сыроид лишила слова, выключив микрофон во время его выступления о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает УНН со ссылкой на страницу блока.

Как сообщают в политсиле, Оксана Сыроид запретила представителю фракции Оппозиционного Блока, возглавляемой нардепом Вадимом Новинским, продолжить выступление и озвучить позицию фракции о необходимости расследовать Одесскую трагедию 2 мая 2014 года, наказать убийц 48 погибших одесситов, а также выразить сочувствие родственникам погибших.

"День который мы не имеем права забыть - 2 мая 2014 года, день ужасающего пожара в Одесском Доме профсоюзов, когда погибли 48 наших сограждан. 26 детей остались сиротами, 45 участников мирного протеста до сих пор содержатся под арестом, семьи погибших лишены какой-либо помощи государства, а главное – веры в справедливость и правосудие собственной страны", - заявил с трибуны парламента Игорь Шурма.

"Выключите микрофон. Общеизвестный факт, что предвестником событий в Одессе был российский десант из России и Приднестровья, поэтому вы имеете право говорить только о том, что не разъединяет украинцев или я закрою заседание", - заявила Оксана Сыроид.

В результате народный депутат от оппозиционной фракции не смог закончить свое выступление.

"Все насильственные смерти мирного населения, в Одессе, Киеве, на Донбассе или в другом регионе, заслуживают и внимания общественности, и расследования, и наказания виновных, и осуждения обществом", - резюмировал Игорь Шурма.

Фракция Оппозиционного Блока убеждена, что замалчивание трагедии и ненаказанные зверские убийства в Одессе — это соучастие в преступлении против человечности.

"Злоупотребляя полномочиями ведущего заседание парламента, Оксана Сыроид препятствовала депутатской деятельности народного депутата, помешав Игорю Шурме огласить депутатские обращения к правоохранителям об отчете о расследовании трагедии и Уполномоченному ВР по правам человека об обеспечении нарушенного права на доступ к правосудию для семей погибших", - заявили в блоке.

По их мнению, Вице-спикер парламента грубо нарушила присягу народного депутата и ст. 88 Конституции Украины, обязующую председательствующего строго соблюдать Закон Украины о Регламенте Верховной Рады.

"Когда народному депутату не дают возможность говорить о наболевшем, люди должны задуматься, кому они доверили власть пять лет назад. Это неуважение к одесской трагедии украинского народа", - заявил Игорь Шурма, комментируя инцидент.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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