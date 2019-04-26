Нардепа від Опоблоку позбавили слова у ВР під час заяви про події 2 травня в Одесі

Як повідомляють в політсилі, Оксана Сироід заборонила представнику фракції Опозиційного Блоку, очолюваної нардепом Вадимом Новинським, продовжити виступ і озвучити позицію фракції про необхідність розслідувати Одеську трагедію 2 травня 2014 року, покарати вбивць 48 загиблих одеситів, а також висловити співчуття родичам загиблих.

"День який ми не маємо права забути - 2 травня 2014 року, день жахливого пожежі в Одеському Будинку профспілок, коли загинули 48 наших співгромадян. 26 дітей залишилися сиротами, 45 учасників мирного протесту до сих пір утримуються під арештом, сім'ї загиблих позбавлені будь-якої допомоги держави, а головне - віри в справедливість і правосуддя власної країни ", - заявив з трибуни парламенту Ігор Шурма.

"Вимкніть мікрофон. Загальновідомий факт, що передвісником подій в Одесі був російський десант з Росії і Придністров'я, тому ви маєте право говорити тільки про те, що не роз'єднує українців або я закрию засідання", - заявила Оксана Сироід.

В результаті народний депутат від опозиційної фракції не зміг закінчити свій виступ.

"Все насильницькі смерті мирного населення, в Одесі, Києві, на Донбасі чи в іншому регіоні, заслуговують і уваги громадськості, і розслідування, і покарання винних, і засудження суспільством", - резюмував Ігор Шурма.

Фракція Опозиційного Блоку переконана, що замовчування трагедії і непокараними звірячі вбивства в Одесі - це співучасть у злочині проти людяності.

"Зловживаючи повноваженнями ведучого засідання парламенту, Оксана Сироід перешкоджала депутатської діяльності народного депутата, перешкодивши Ігорю Шурми оголосити депутатські звернення до правоохоронців про звіт про розслідування трагедії і Уповноваженого ВР з прав людини про забезпечення порушеного права на доступ до правосуддя для сімей загиблих", - заявили в блоці.

На їхню думку, Віце-спікер парламенту грубо порушила присягу народного депутата і ст. 88 Конституції України, зобов'язується головуючого строго дотримуватися Закон України про Регламент Верховної Ради.

"Коли народному депутату не дають можливість говорити про наболіле, люди повинні задуматися, кому вони довірили владу п'ять років тому. Це неповага до одеської трагедії українського народу", - заявив Ігор Шурма, коментуючи інцидент.