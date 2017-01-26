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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нардепа Г.Логвинского избрали главой подкомитета ПАСЕ по проблемам преступности

Нардепа Г.Логвинского избрали главой подкомитета ПАСЕ по проблемам преступности

Киев • УНН

 • 10242 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Народного депутата Украины Георгия Логвинского избрали главой подкомитета по проблемам преступности и борьбы с терроризмом комитета ПАСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает УНН.

"Во время заседаний ПАСЕ в Страсбурге заместителя главы Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Верховной Рады Украины Георгия Логвинского избрали главой подкомитета по проблемам преступности и борьбы с терроризмом Комитета по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.

Его кандидатура была выдвинута Европейской народной партией и единодушно поддержана во время голосования.

Как сообщал УНН, народного депутата Украины Георгия Логвинского избрали вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Украинские Национальные Новости

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