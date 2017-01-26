Нардепа Г.Логвинского избрали главой подкомитета ПАСЕ по проблемам преступности
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Народного депутата Украины Георгия Логвинского избрали главой подкомитета по проблемам преступности и борьбы с терроризмом комитета ПАСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает УНН.
"Во время заседаний ПАСЕ в Страсбурге заместителя главы Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Верховной Рады Украины Георгия Логвинского избрали главой подкомитета по проблемам преступности и борьбы с терроризмом Комитета по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.
Его кандидатура была выдвинута Европейской народной партией и единодушно поддержана во время голосования.
Как сообщал УНН, народного депутата Украины Георгия Логвинского избрали вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы.