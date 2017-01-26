Нардепа Г.Логвинського обрали головою підкомітету ПАРЄ з проблем злочинності
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Народного депутата України Георгія Логвинського обрали головою підкомітету з проблем злочинності та боротьби з тероризмом комітету ПАРЄ. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради, передає УНН.
“Під час засідань ПАРЄ у Страсбурзі заступника голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України Георгія Логвинського обрано головою підкомітету з проблем злочинності та боротьби з тероризмом Комітету з правових питань і прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи”, — йдеться у повідомленні.
Його кандидатуру було висунуто Європейською народною партією та одностайно підтримано під час голосування.
Як повідомляв УНН, народного депутата України Георгія Логвинського обрали віце-президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи.