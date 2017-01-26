Нардепа Г.Логвинського обрали головою підкомітету ПАРЄ з проблем злочинності

“Під час засідань ПАРЄ у Страсбурзі заступника голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України Георгія Логвинського обрано головою підкомітету з проблем злочинності та боротьби з тероризмом Комітету з правових питань і прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи”, — йдеться у повідомленні.

Його кандидатуру було висунуто Європейською народною партією та одностайно підтримано під час голосування.

Як повідомляв УНН, народного депутата України Георгія Логвинського обрали віце-президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи.