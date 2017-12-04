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Нардеп предложил вернуться к законопроекту о запрете пальмового масла

Нардеп предложил вернуться к законопроекту о запрете пальмового масла

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Украина продолжает наращивать импорт, а значит и потребления, пальмового масла. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Сергей Тригубенко, передает УНН.

"Госстат сообщил, что с начала года (за 10 мес.) Украина уже импортировала более 170 тыс. тонн пальмового масла. Для сравнения напомню, что в прошлом году этот показатель был равен 154,5 тыс. тонн. В 2015 цифра была еще меньше - около 105 тыс. тонн.

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Таким образом, за два года мы практически вдвое увеличили потребление "пальмы", заменив ею качественный молочный (животный) жир. Однако, кроме общественных деятелей, эта проблема, похоже, никого больше не волнует...", - написал С.Тригубенко.

Нардеп напомнил, что в ВР около года находится без движения законопроект о запрете использования пальмового масла в молочной продукции.

"Считаю, что к этому вопросу самое время вернуться: собрать профильный комитет, убрать из документа популизм, поработать с экспертами пищевой отрасли и все же внести в зал проект, способный защитить украинского потребителя от чрезмерного употребления пальмового масла", - написал он.

Как сообщал УНН, Украина второй год подряд наращивает импорт пальмового масла.

Эксперты отмечают, что это происходит из-за попытки производителей удешевить продукцию.

При этом в центре экспертиз ТЕСТ убеждены, что в пищевой промышленности уместно частичное ограничение применения пальмового масла.

 

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