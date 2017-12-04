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Нардеп запропонував повернутися до законопроекту про заборону пальмового масла

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна продовжує нарощувати імпорт, а відтак і споживання, пальмової олії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.

"Держстат повідомив, що з початку року (за 10 міс.) Україною вже імпортовано понад 170 тис. тонн пальмової олії. Для порівняння нагадаю, що в минулому році цей показник дорівнював 154,5 тис. тонн. У 2015 цифра була ще менша - близько 105 тис. тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна з початку року імпортувала понад 170 тис. тонн пальмової олії

Таким чином за два роки ми практично вдвічі збільшили споживання "пальми", замінивши нею якісний молочний (тваринний) жир. Однак, окрім громадських діячів, ця проблема, схоже, нікого більше не хвилює...", - написав С.Тригубенко.

Нардеп нагадав, що у ВР близько року перебуває без руху законопроект про заборону використання пальмової олії в молочній продукції.

"Вважаю, що до цього питання саме час повернутися: зібрати профільний комітет, прибрати з документа популізм, попрацювати з експертами харчової галузі і все таки внести в зал проект, здатний захистити українського споживача від надмірного вживання пальмової олії", - написав він.

Як повідомляв УНН, Україна другий рік поспіль нарощує імпорт пальмової олії.

Експерти зазначають, що це відбувається через намагання виробників здешевити продукцію.

При цьому, у центрі експертиз ТЕСТ переконані, що у харчовій промисловості доречне часткове обмеження застосування пальмової олії.

 

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