Нардеп запропонував повернутися до законопроекту про заборону пальмового масла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Україна продовжує нарощувати імпорт, а відтак і споживання, пальмової олії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.
"Держстат повідомив, що з початку року (за 10 міс.) Україною вже імпортовано понад 170 тис. тонн пальмової олії. Для порівняння нагадаю, що в минулому році цей показник дорівнював 154,5 тис. тонн. У 2015 цифра була ще менша - близько 105 тис. тонн.
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Таким чином за два роки ми практично вдвічі збільшили споживання "пальми", замінивши нею якісний молочний (тваринний) жир. Однак, окрім громадських діячів, ця проблема, схоже, нікого більше не хвилює...", - написав С.Тригубенко.
Нардеп нагадав, що у ВР близько року перебуває без руху законопроект про заборону використання пальмової олії в молочній продукції.
"Вважаю, що до цього питання саме час повернутися: зібрати профільний комітет, прибрати з документа популізм, попрацювати з експертами харчової галузі і все таки внести в зал проект, здатний захистити українського споживача від надмірного вживання пальмової олії", - написав він.
Як повідомляв УНН, Україна другий рік поспіль нарощує імпорт пальмової олії.
Експерти зазначають, що це відбувається через намагання виробників здешевити продукцію.
При цьому, у центрі експертиз ТЕСТ переконані, що у харчовій промисловості доречне часткове обмеження застосування пальмової олії.