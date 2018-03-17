Нардеп высоко оценил вероятность провокаций в Украине в день выборов президента РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В день выборов президента РФ, 18 марта, резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды. Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook, передает УНН.
"На 18 марта во многих регионах Украины запланированы акции протеста. Возможность выйти на мирный протест – неотъемлемое право граждан. Хочу, однако, напомнить, что 18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды. Вполне очевидно, что организаторы и участники массовых акций должны проявить в этот день разумную бдительность", - отметил Д.Тымчук.
Он также высказал полную поддержку решению запретить голосование в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.
Напомним, в день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.
В МИД РФ заявили, что решение Украины о недопуске граждан России в диппредставительства в день выборов президента РФ противоречит международным правозащитным нормам.