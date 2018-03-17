Нардеп високо оцінив ймовірність провокацій в Україні у день виборів президента РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У день виборів президента РФ, 18 березня, різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль буде використовувати для своєї пропаганди. Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук у Facebook, передає УНН.
"На 18 березня у багатьох регіонах України заплановані акції протесту. Можливість вийти на мирний протест - невід'ємне право громадян. Хочу, однак, нагадати, що 18 березня в Росії будуть проходити вибори президента. Природно, у цей день різко зростає ймовірність провокацій в Україні, які Кремль буде використовувати для своєї пропаганди. Цілком очевидно, що організатори та учасники масових акцій повинні проявити в цей день розумну пильність", - зазначив Д.Тимчук.
Він також висловив повну підтримку рішенню заборонити голосування в російських дипломатичних установах на території України.
Нагадаємо, в день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.
У МЗС РФ заявили, що рішення України про недопуск громадян Росії в диппредставництва в день виборів президента РФ суперечить міжнародним правозахисним нормам.