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Нардеп Третьяков не отобразил в декларации опцион на покупку лотерейного оператора “УНЛ”

Киев • УНН

 • 13259 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Народный депутат от БПП Александр Третьяков не указал в своих декларациях опцион на покупку доли в компании “Украинская национальная лотерея”, сообщает УНН со ссылкой на декларации политика.

Нардеп Третьяков не отобразил в декларации опцион на покупку лотерейного оператора “УНЛ”

По данным СМИ, ранее политик всячески отмежевывался от этой компании, однако после признал, что имеет опцион на покупку доли, который сможет реализовать после сложения депутатского мандата.

При этом, начиная с 2014 года, ни в одной декларации А.Третьякова нет информации об этом опционе, что может говорить о нарушении антикоррупционного законодательства.

“Опцион должен отражаться в электронной декларации. В зависимости от его типа — в разделе декларации Ценные бумаги (опционный сертификат является ценной бумагой, это определяется здесь), и/или в разделе Финансовые обязательства. Закон „О предотвращении коррупции“ требует декларирования ценных бумаг и финансовых обязательств.

Среди примеров декларирования опционов — декларации Яценюка и Авакова”, — сообщил эксперт Transparency International Украина Александр Калитенко.

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