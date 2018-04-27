Нардеп Третьяков не вказав у декларації опціон на купівлю лотерейного оператора "УНЛ"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Народний депутат від БПП Олександр Третьяков не вказав в своїх деклараціях опціон на купівлю частки в компанії "Українська національна лотерея", повідомляє УНН з посиланням на декларації політика.
За даними ЗМІ, раніше політик всіляко відмежовувався від цієї компанії, однак після визнав, що має опціон на купівлю частки, який зможе реалізувати після складання депутатського мандата.
При цьому, починаючи з 2014 року, ні в одній декларації О.Третьякова немає інформації про цей опціон, що може говорити про порушення антикорупційного законодавства.
"Опціон повинен відображатися в електронній декларації. Залежно від його типу - в розділі декларації Цінні папери (опціонний сертифікат є цінним папером, це визначається тут), і/або в розділі Фінансові зобов'язання. Закон "Про запобігання корупції" вимагає декларування цінних паперів і фінансових зобов'язань.
Серед прикладів декларування опціонів - декларації Яценюка і Авакова", - повідомив експерт Transparency International Україна Олександр Калитенко.