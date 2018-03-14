Нардеп Савченко находится в Испании - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко пока находится на территории Испании. Об этом после заседания комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил генпрокурор ГПУ Юрий Луценко, передает УНН.
"За ориентированными данными она (Савченко - ред.) находится на территории Испании", - сообщил Ю.Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко не исключил внесения в ВР представление на снятие неприкосновенности с Савченко
Как сообщал УНН, 13 и 15 марта, Савченко вызвали на допрос в СБУ.
Напомним, Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки.