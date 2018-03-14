Нардеп Савченко знаходиться в Іспанії – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко наразі находиться на території Іспанії. Про це після засідання комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив генеральний прокурор ГПУ Юрій Луценко, передає УНН.
“За орієнтованими даними вона (Савченко — ред.) знаходиться на території Іспанії”, — повідомив Ю.Луценко.
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Як повідомляв УНН, 13 і 15 березня, Савченко викликали на допит в СБУ.
Н.Савченко була присутня на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї, і просила суд дозволити їй взяти підозрюваного на поруки.