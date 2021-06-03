Нардеп рассказал о действенных правовых инструментах борьбы с олигархами

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"С олигархами можно бороться по-разному. Во-первых, АМКУ может не позволять делать определенные монополии то в энергетическом секторе, то в аграрном и тому подобное. Во-вторых - максимально упростить работу с населением предприятий, которые сегодня являются естественными монополистами (или по газовым услугам, или электрическим), чтобы люди не думали, кому они принадлежат. В-третьих - это, конечно, регуляторы, которые должны устанавливать справедливые тарифы, потому что не может у нас электричество стоить столько, сколько стоит в ЕС", - отметил Вадим Ивченко.

Детали

Кроме этого, по мнению народного депутата, государственная политика также должна быть направлена на то, чтобы редакционная политика средств массовой информации не зависела от их владельцев, которыми в основном в Украине являются именно олигархи.

Дополнение

Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета "Европейский Шелковый путь" и уполномоченным представителем Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию.