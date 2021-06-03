Нардеп розповів про дієві правові інструменти боротьби з олігархами

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"З олігархами можна боротися по-різному. По-перше, АМКУ може не дозволяти робити певні монополії чи то в енергетичному секторі, чи то в аграрному тощо. По-друге – максимально спростити роботу з населенням підприємств, які сьогодні є природними монополістами (чи то з газових послуг, чи електричних), щоб люди не думали, кому вони належать. По-третє – це, звичайно, регулятори, які мають встановлювати справедливі тарифи, бо не може у нас електрика коштувати стільки, скільки коштує у ЄС", - зазначив Вадим Івченко.

Деталі

Окрім цього, на думку народного депутата, державна політика також має бути спрямована на те, щоб редакційна політика засобів масової інформації не залежала від їхніх власників, якими здебільшого в Україні є саме олігархи.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і уповноваженим представником Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку.