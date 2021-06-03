Нардеп розповів про дієві правові інструменти боротьби з олігархами

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 26937 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 100690 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 144751 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 128814 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 135708 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 96234 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 81531 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 182145 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88401 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 277016 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.4м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 54648 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 63009 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 18328 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 27075 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 43594 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 147954 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 182161 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 277029 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 444942 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 431421 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 4194 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 32139 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37647 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 38100 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 39101 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Нардеп розповів про дієві правові інструменти боротьби з олігархами

Київ • УНН

 • 16591 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко вважає, що для деолігархізації в Україні повинна бути створена та відрегульована низка правових інструментів. Про це інформує УНН з посиланням на ефір "Еспресо ТБ".

Нардеп розповів про дієві правові інструменти боротьби з олігархами

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У світових перегонах за інвестиціями Україна заснула за кермом – Івченко 

Цитата:

"З олігархами можна боротися по-різному. По-перше, АМКУ може не дозволяти робити певні монополії чи то в енергетичному секторі, чи то в аграрному тощо. По-друге – максимально спростити роботу з населенням підприємств, які сьогодні є природними монополістами (чи то з газових послуг, чи електричних), щоб люди не думали, кому вони належать. По-третє – це, звичайно, регулятори, які мають встановлювати справедливі тарифи, бо не може у нас електрика коштувати стільки, скільки коштує у ЄС", - зазначив Вадим Івченко.

Деталі

Окрім цього, на думку народного депутата, державна політика також має бути спрямована на те, щоб редакційна політика засобів масової інформації не залежала від їхніх власників, якими здебільшого в Україні є саме олігархи.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і уповноваженим представником Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку. 

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68