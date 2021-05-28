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У світових перегонах за інвестиціями Україна заснула за кермом - Івченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Уповноважений проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і посол Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку, народний депутат Вадим Івченко виданню Kyiv Post розповів про інвестиційний потенціал України та про те, що країні треба робити та на досвід яких сусідніх країн орієнтуватись, щоб не пасти задніх у світі. Про це повідомляє УНН.

У світових перегонах за інвестиціями Україна заснула за кермом - Івченко

Деталі

Так, за словами Вадима Івченка, за останні два десятиліття Україна залучила в середньому втричі менше інвестицій, ніж сусідні країни. А за свіжими опитуваннями іноземні інвестори сигналізують про те, що Україна починає стрімко втрачати інвестиційну привабливість.

“Погіршення інвестиційного клімату, який зараз переживає Україна, нерозривно пов’язане із законодавчими ініціативами, спрямованими на тотальну фіскалізацію національного бізнесу... За останні роки чиновники стали більше зацікавлені у створенні нових нормативних актів та державних органів влади, надаючи пріоритет державному втручанню перед загальною лібералізацією національної економіки. Потенційна широкомасштабна корупція, що виникає внаслідок надмірного втручання законодавства, у поєднанні з випадками недобросовісної поведінки відлякує від України потенційні інвестиції”, — пише Івченко у статті.

Народний депутат зауважує, що у період кризи, спричиненої пандемією, Україна залишилась повністю паралізованою, тож навіть не використовувала доступні регуляторні механізми та реформи, які б допомогли збільшити її інвестиційну привабливість.

“Не здійснивши цих необхідних змін, Україна зараз стикається з негативним станом справ. У 2020 році інвестиції в промисловість зменшились більш ніж на третину, на 36,4% у будівництві, на 34% у лісовому та рибному господарстві, на 29,5% в оптовій та роздрібній торгівлі та на 36% у транспорті, складуванні, поштовій та кур’єрській діяльності. Це стрімке падіння також відбивається на інших галузях промисловості. Сусідні країни мають відносну перевагу, пропонуючи інвесторам широкий спектр інструментів та послуг державної підтримки. З іншого боку, в Україні значна кількість інвестиційних проектів розвалюється через ризики, спричинені недосконалим апаратом захисту прав власності та нестабільною фіскальною політикою”, — наголошує експерт.

Серед прикладів вдалої інвестиційної політики Вадим Івченко називає Угорщину, яка пропонує вкрай вигідні умови для іноземного бізнесу: субсидії та гранти для інвестицій, що перевищують 5 мільйонів євро, податкові пільги (0% ЄСВ для працівників, які мають ступінь доктора філософії), звільнення від податку на прибуток, гранти на створення робочих місць, низькопроцентні позики. Так само вдало створює, на його думку, інвестиційний клімат і сусідня Польща, пропонуючи звільнення від податку на прибуток на 10-15 років, звільнення від податку на майно, гранти на інвестиційні витрати. Особливі умови, які збільшують інвестиційну привабливість, пропонують, до прикладу, також Чехія, Словаччина, Словенія, Казахстан тощо.

“Однак, як помітно з досвіду сусідніх країн Балтії, зокрема Естонії, найкращим способом залучення інвесторів є спрощення податкового кодексу, що створює чітку основу для бізнесу. Теоретично все побудоване та вкладене в ці країни може бути відтворено в Україні. Потрібно лише, щоб уряд прийняв правильні пріоритети. У підсумку, попри те, що Україна відчайдушно відстає у світовій конкуренції за увагу інвесторів, лише кілька правильних рішень не можуть відновити навіть базові потреби”, — резюмує Вадим Івченко у своєму матеріалі для Kyiv Post.

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