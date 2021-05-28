В мировых гонках за инвестициями Украины уснула за рулем - Ивченко

Детали

Так, по словам Вадима Ивченко, за последние два десятилетия Украина привлекла в среднем в три раза меньше инвестиций, чем соседние страны. А за свежими опросам иностранные инвесторы сигнализируют о том, что Украина начинает стремительно терять инвестиционную привлекательность.

“Ухудшение инвестиционного климата, который находится в Украине, неразрывно связано с законодательными инициативами, направленными на тотальную фискализацию национального бизнеса... За последние годы чиновники стали более заинтересованы в создании новых нормативных актов и государственных органов власти, предоставляя приоритет государственному вмешательству перед общей либерализацией национальной экономики. Потенциальная широкомасштабная коррупция, возникает вследствие чрезмерного вмешательства законодательства, в сочетании со случаями недобросовестного поведения отпугивает от Украины потенциальные инвестиции”, — пишет Ивченко в статье.

Народный депутат отмечает, что в период кризиса, вызванного пандемией, Украина осталась полностью парализованной, поэтому даже не использовала доступные регуляторные механизмы и реформы, которые бы помогли увеличить ее инвестиционную привлекательность.

“Не осуществив этих необходимых изменений, Украина сейчас сталкивается с негативным положением дел. В 2020 году инвестиции в промышленность сократились более чем на треть, на 36,4% в строительстве, на 34% в лесном и рыбном хозяйстве, на 29,5% в оптовой и розничной торговле и на 36% в транспорте, складировании, почтовой и курьерской деятельности. Это стремительное падение также отражается на других отраслях промышленности. Соседние страны имеют относительное преимущество, предлагая инвесторам широкий спектр инструментов и услуг государственной поддержки. С другой стороны, в Украине значительное количество инвестиционных проектов разваливается из-за рисков, вызванных несовершенным аппаратом защиты прав собственности и нестабильной фискальной политики”, — отмечает эксперт.

Среди примеров удачной инвестиционной политики Вадим Ивченко называет Венгрию, которая предлагает крайне выгодные условия для иностранного бизнеса: субсидии и гранты для инвестиций, превышающих 5 миллионов евро, налоговые льготы (0% ЕСВ для работников, имеющих степень доктора философии), освобождение от налога на прибыль, гранты на создание рабочих мест, низкопроцентные ссуды. Так же удачно создает, по его мнению, инвестиционный климат и соседняя Польша, предлагая освобождение от налога на прибыль на 10-15 лет, освобождение от налога на имущество, гранты на инвестиционные расходы. Особые условия, которые увеличивают инвестиционную привлекательность, предлагают, к примеру, также Чехия, Словакия, Словения, Казахстан и др.

“Однако, как заметно из опыта соседних стран Балтии, в частности Эстонии, лучшим способом привлечения инвесторов является упрощение налогового кодекса, что создает четкую основу для бизнеса. Теоретически все построенное и вложенное в эти страны может быть воспроизведенно в Украине. Нужно только, чтобы правительство приняло правильные приоритеты. В итоге, несмотря на то, что Украина отчаянно отстает в мировой конкуренции за внимание инвесторов, только несколько правильных решений не могут восстановить даже базовые потребности”, — резюмирует Вадим Ивченко в своем материале для Kyiv Post.