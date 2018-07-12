Нардеп Пинзеник прокомментировал ситуацию относительно ДТП с участием его авто в правительственном квартале

"Ехали по улице Институтской, поворачивали на Шелковичную. Кто-то из митингующих узнал народных депутатов в автомобиле. Здесь три народных депутата, кроме меня двое. Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами. Разбили заднее стекло. Сижу на заднем сиденье автомобиля. У меня на стекле следы крови от кулаков. Окруженные митингующими и полицией, которые требуют линчевать народных депутатов", - рассказал Пинзеник.

Напомним, в Киеве, в правительственном квартале, автомобиль сбил человека.

По предварительной информации, автомобиль принадлежит одному из народных депутатов.