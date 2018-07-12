Нардеп Пинзеник прокоментував ситуацію щодо ДТП за участю його авто в урядовому кварталі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Народний депутат України Павло Пинзеник підтвердив УНН інформацію, що його авто стало учасником дорожньо-транспортної пригоди в урядовому кварталі.
“Їхали по вулиці Інститутській, повертали на Шовковичну. Хтось із мітингуючих впізнав народних депутатів в автомобілі. Тут три народних депутати, окрім мене двоє. Кинулися на автомобіль, почали бити його ногами, руками, важкими предметами. Розбили заднє скло. Сиджу на задньому сидінні автомобіля. У мене на склі сліди крові від кулаків. Оточені мітингувальниками і поліцією, які вимагають лінчувати народних депутатів”, — розповів Пинзеник.
Нагадаємо, у Києві, в урядовому кварталі, автомобіль збив людину.
За попередньою інформацією, автомобіль належить одному із народних депутатів.