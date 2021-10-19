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Нардеп Гришина написала книгу об образовании в Украине, где объяснила высокий уровень безработицы среди выпускников вузов

Киев  •  УНН

 • 26667 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Оторванность учебных программ украинских вузов от потребностей современного рынка труда приводит к тому, что половина выпускников университетов не могут найти работу. Такой тезис в своей новой книге "Знания, которые меняют мир" (“Знання, які змінюють світ”) высказала член парламентского комитета по вопросам образования, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, сообщает УНН.

"По данным Госстата, 49% безработных в Украине имеют высшее образование. Чиновники признают, что основная причина - это оторванность знаний от практики, неподготовленность к работе в реальном бизнесе и непонимание того, как этот бизнес работает. Это совпадает с результатами моих исследований, которые я выложила в своей книге "Знания, которые меняют мир". Мы должны немедленно исправлять ситуацию, особенно учитывая разрушительные последствия пандемии коронавируса для экономики", - констатирует Гришина.

По ее словам, с проблемой несоответствия образования потребностям рынка труда в разное время сталкивались самые развитые страны мира. Все они разработали свой путь преодоления этой проблемы, инвестировав в образование на всех уровнях - от детского сада до университета.

Содержание книги еще неизвестно широкой публике, но частично информацией, о чем она рассказывает, Юлия Гришина поделилась с УНН.

Она уверяет, что анализируя все передовые подходы к решению этой проблемы, Украина может составить собственную программу выхода из образовательного кризиса. Возможные направления такой программы Гришина приводит в своей книге, ссылаясь на реальный опыт.

"Во время недавней рабочей поездки украинских парламентариев в Швейцарию мы много общались со швейцарскими чиновниками и воочию убедились, как практический подход к образованию обеспечивает благосостояние всей страны. Швейцарцы учат только то, что им понадобится прямо сейчас или в ближайшем будущем. Поэтому там самый низкий уровень безработицы среди стран Северной Европы", - говорит Гришина.

Она рассказала, что Украина частично уже начала перенимать этот опыт и в этом году более 200 украинских профессиональных учебных заведений переходят на программу дуального образования. Это означает примерно 30% преподавания теории в аудитории и 70% практических навыков, которые учащиеся приобретают непосредственно на производстве. Впрочем, по ее убеждению, этот опыт надо внедрять и в системах среднего и высшего образования.

Напомним, Юлия Гришина предложила кардинальную реформу украинской образовательной системы, основные аспекты которой она изложила в своей книге "Знания, которые меняют мир".

В частности, она приводит взаимосвязь между благосостоянием в стране с системой образования и предлагает использовать образовательный опыт европейских государств для создания передовой образовательной системы в Украине.

Презентация книги состоится в четверг, 21 октября.

Участие в ней примут в том числе народные депутаты, министры, глава правительства, а также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и новоизбранный первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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