Нардеп Гришина написала книгу об образовании в Украине, где объяснила высокий уровень безработицы среди выпускников вузов

"По данным Госстата, 49% безработных в Украине имеют высшее образование. Чиновники признают, что основная причина - это оторванность знаний от практики, неподготовленность к работе в реальном бизнесе и непонимание того, как этот бизнес работает. Это совпадает с результатами моих исследований, которые я выложила в своей книге "Знания, которые меняют мир". Мы должны немедленно исправлять ситуацию, особенно учитывая разрушительные последствия пандемии коронавируса для экономики", - констатирует Гришина.

По ее словам, с проблемой несоответствия образования потребностям рынка труда в разное время сталкивались самые развитые страны мира. Все они разработали свой путь преодоления этой проблемы, инвестировав в образование на всех уровнях - от детского сада до университета.

Содержание книги еще неизвестно широкой публике, но частично информацией, о чем она рассказывает, Юлия Гришина поделилась с УНН.

Она уверяет, что анализируя все передовые подходы к решению этой проблемы, Украина может составить собственную программу выхода из образовательного кризиса. Возможные направления такой программы Гришина приводит в своей книге, ссылаясь на реальный опыт.

"Во время недавней рабочей поездки украинских парламентариев в Швейцарию мы много общались со швейцарскими чиновниками и воочию убедились, как практический подход к образованию обеспечивает благосостояние всей страны. Швейцарцы учат только то, что им понадобится прямо сейчас или в ближайшем будущем. Поэтому там самый низкий уровень безработицы среди стран Северной Европы", - говорит Гришина.

Она рассказала, что Украина частично уже начала перенимать этот опыт и в этом году более 200 украинских профессиональных учебных заведений переходят на программу дуального образования. Это означает примерно 30% преподавания теории в аудитории и 70% практических навыков, которые учащиеся приобретают непосредственно на производстве. Впрочем, по ее убеждению, этот опыт надо внедрять и в системах среднего и высшего образования.

Напомним, Юлия Гришина предложила кардинальную реформу украинской образовательной системы, основные аспекты которой она изложила в своей книге "Знания, которые меняют мир".

В частности, она приводит взаимосвязь между благосостоянием в стране с системой образования и предлагает использовать образовательный опыт европейских государств для создания передовой образовательной системы в Украине.

Презентация книги состоится в четверг, 21 октября.

Участие в ней примут в том числе народные депутаты, министры, глава правительства, а также председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и новоизбранный первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.