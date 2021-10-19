Нардеп Гришина написала книгу про освіту в Україні, де пояснила високий рівень безробіття серед випускників вишів

“За даними Держстату, 49% безробітних в Україні мають вищу освіту. Урядовці визнають, що основна причина — це відірваність знань від практики, непідготовленість до роботи в реальному бізнесі та нерозуміння того, як цей бізнес працює. Це збігається з результатами моїх досліджень, які я виклала у своїй книзі "Знання, які змінюють світ“. Ми маємо негайно виправляти ситуацію, особливо з огляду на руйнівні наслідки пандемії коронавірусу для економіки”, — констатує Гришина.

За її словами, з проблемою невідповідності освіти потребам ринку праці у різний час зіштовхувалися найрозвиненіші країни світу. Всі вони розробили свій шлях подолання цієї проблеми, інвестувавши в освіту на всіх рівнях — від дитячого садочку до університету.

Зміст книги ще невідомий широкому загалу, але частково інформацією, про що саме вона розповідає, Юлія Гришина поділилася з УНН.

Вона запевняє, що аналізуючи всі передові підходи до розв’язання цієї проблеми, Україна може скласти власну програму виходу з освітньої кризи. Можливі напрямки такої програми Гришина наводить у своїй книзі, посилаючись на реальний досвід.

“Під час нещодавньої робочої поїздки українських парламентарів до Швейцарії ми багато спілкувалися зі швейцарськими урядовцями та на власні очі переконалися, як практичний підхід до освіти забезпечує добробут всієї країни. Швейцарці вчать лише те, що їм знадобиться прямо зараз або у найближчому майбутньому. Тому там найнижчий рівень безробіття серед країн Північної Європи”, — свідчить Гришина.

Вона розповіла, що Україна частково вже почала переймати цей досвід і цього року понад 200 українських професійних навчальних закладів переходять на програму дуальної освіти. Це означає приблизно 30% викладання теорії в аудиторії та 70% практичних навичок, які учні набувають безпосередньо на виробництві. Утім, за її переконанням, цей досвід треба впроваджувати й у системах середньої та вищої освіти.

Нагадаємо, Юлія Гришина запропонувала кардинальну реформу української освітньої системи, основні аспекти якої вона виклала у своїй книзі “Знання, які змінюють світ”.

Зокрема вона наводить взаємозв’язок між добробутом у країні з системою освіти та пропонує використати освітній досвід європейських держав для створення передової освітньої системи в Україні.

Презентація книги відбудеться у четвер, 21 жовтня.

Участь у ній візьмуть в тому числі народні депутати, міністри, голова уряду, а також голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія та новообраний перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.