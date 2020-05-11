Совещание у Зеленского: обсудили задержки надбавок медикам, работающим с COVID-19

“Главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий — 2,6%”, — говорится в сообщении.

Также указано, что Президент поинтересовался состоянием экономики и функционированием программ, которые должны помочь бизнесу в карантинный период. “Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро прийти в себя. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы”, — отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы “Доступные кредиты 5-7-9%”, также дополнительно финализируется другая программа — “Новые деньги”, по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

“Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ — сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе”, — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тыс. безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом.

Президент также сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.

"Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось. На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам", - указали в ОПУ.

“Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее”, — подчеркнул Зеленский.

Апрельские выплаты будут осуществляться через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть, добавил Денис Шмыгаль.

"На совещании обсудили планы по смягчению карантина. При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными — во избежание вспышек COVID-19", - отметили в ОПУ.

Напомним, с 11 мая в Украине ослабляют карантин.