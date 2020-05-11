Нарада у Зеленського: обговорили затримки надбавок медикам, які працюють з COVID-19

"Главі держави доповіли про готовність лікарень до прийняття недужих та останню статистику щодо поширення інфекції й повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий — 2,6%", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що Президент поцікавився станом економіки та функціонуванням програм, які мають допомогти бізнесу в карантинний період. “Ми обговорювали низку програм кредитної підтримки малого та мікробізнесу, адже вони найбільше страждають від карантину. Ми маємо допомогти їм зараз та після карантину, щоб вони могли швидко оговтатися. Нам треба запропонувати їм так звані кредитні канікули”, — зазначив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з боку уряду створені всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми “Доступні кредити 5-7-9%”, також додатково фіналізується інша програма — “Нові гроші”, за якою підприємці матимуть можливість отримати кредити під дуже низький відсоток.

“Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, зумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм — збереження не менше 80% робочих місць у малому та мікробізнесі”, — наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр також повідомив, що, за інформацією Державного центру зайнятості, цього місяця зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних. Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом.

Президент також зробив зауваження щодо затримки надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

"Очільник уряду пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не цьогорічною постановою Кабінету Міністрів, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому попри наявність коштів у регіонах, виплатити їх не вдалося. Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам", - вказали в ОПУ.

“Обов’язково ці гроші мають бути виплачені. Бюрократія, звісно, часто є перешкодою, але в цьому випадку не можна дозволити керуватися старими правилами в умовах нових викликів. Доплати мають отримати всі, хто цього заслужив. Якомога швидше”, — наголосив Зеленський.

Квітневі виплати відбуватимуться через Національну службу здоров’я України, а тому тут проблем не має бути, додав Шмигаль.

"На нараді обговорили також плани щодо пом’якшення карантину. При впровадженні адаптивного карантину маски та соціальне дистанціювання будуть обов’язковими — для уникнення спалахів COVID-19", - зауважили в ОПУ.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні послаблюють карантин.