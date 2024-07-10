Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам проведенного мониторинга образа жизни выявило у народного депутата Игоря Кисилева признаки незаконного обогащения на более 70 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В Агентстве имя нардепа не называют, впрочем судя по описанию, речь идет именно о Игоре Кисилеве, который избирался в парламент от уже запрещенной "ОПЗЖ".

Мониторинг НАПК начало на основании обращения "Bihus.Info" о несоответствии уровня жизни депутата, членов его семьи и близких ему лиц полученным доходам.

Так, в 2021 году его теща приобрела квартиру в элитном жилом комплексе Diamond Hill площадью 360 кв.м в центре столицы за 5,5 млн грн. Отмечается, что Национальное агентство нашло доказательства существенного занижения стоимости жилья - реальная рыночная стоимость квартиры на дату его приобретения составляла около 65 млн грн.

По просьбе НАПК объяснить источники происхождения средств нардеп сообщил, что не знал о покупке тещей квартиры и добавил ее письменные объяснения. Она указала источниками происхождения средств собственные сбережения, а также сбережения ее мужа и дочерей. Однако было установлено, что доходов, полученных всеми ими из законных источников было недостаточно для покупки ценной недвижимости - указали в Агентстве.

Также в НАПК обнаружили попытку скрыть реальную стоимость квартиры из-за внесения недостоверных параметров в документы. В частности речь идет об указании ее расположения в общежитии периферийной зоны Киева.

Кроме того, как сообщается, жена нардепа приобрела автомобиль Mercedes-Benz S350L, реальная стоимость которого почти втрое превышает ту, что была указана в договоре купли-продажи.

"Таким образом, НАПК не установило законных источников происхождения средств, за которые были приобретены квартира и транспортное средство за почти 65 млн грн и более 5,5 млн грн соответственно, принадлежащих близким родственникам чиновника", - говорится в заявлении НАПК.

Заключение в отношении народного депутата с выявленными признаками уголовного коррупционного правонарушения направили в Офис Генерального прокурора для определения подследственности и решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины.

Контекст

В расследовании журналистов "Bihus.Info" говорилось, что народный депутат Игорь Кисилев задекларировал пользование квартирой на 350 квадратов в люксовом жилом комплексе "Diamond Hill" в центре Киева. Помещение до этого приобрела его 68-летняя теща, но в феврале журналисты Bihus.Info показали как с территории комплекса выезжает машина, которой пользуется народный избранник.