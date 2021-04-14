Напали на полицейского: двум иностранцам грозит до 10 лет лишения свободы

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве Оболонской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении двух уроженцев Республики Молдова, которые подозреваются в разбойном нападении на участкового офицера. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Цитата

“В ходе досудебного расследования установлено, что около полуночи 13 февраля 2021 года, находясь на ул. Богатырской, двое мужчин заметили участкового офицера, который возвращался домой с суточного дежурства и решили завладеть его сумкой”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным прокуратуры, догнав человека, один из злоумышленников нанес ему несколько ударов по голове, от которых потерпевший потерял сознание. Воспользовавшись этим, злоумышленники завладели его сумкой и скрылись с места происшествия.

Указано, что правоохранители установили и задержали злоумышленников. Ими оказались двое граждан Республики Молдова 31 и 40 лет, один из которых неоднократно отбывал наказание за аналогичные преступления.

Сейчас двое обвиняемых находятся под стражей.

Обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу. Иностранцам грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Недавно в Одесской области преступная группа похитила и взяла в заложники двух иностранцев. Их в течение двух месяцев пытали и угрожали убийством.

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