На Одещині двох іноземців взяли в заручники і катували прасками

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Злочинна група на Одещині викрала та взяла в заручники громадянина Греції та його племінника. Упродовж 2 місяців іноземців катували, погрожували вбивством, у результаті зловмисники заволоділи 600 тисячами євро та шістьма квартирами в елітних районах Одеси. Про це інформує пресслужба поліції Одеської області, пише УНН.

Деталі

У поліції заявляють, що сьогодні, 13 квітня, правоохоронці звільнили заручників і затримали двох фігурантів. Встановлено, що в лютому 2021 року злочинна група осіб незаконно позбавила волі 55-річного громадянина Греції та його 27-річного племінника, аби заволодіти їх майном.

Упродовж двох місяців зловмисники катували потерпілих, зокрема праскою, погрожували вогнепальною зброєю, здійснювали фізичний та психологічний тиск. Зазнаючи катувань, потерпілий передав учасникам злочинної групи 600 тисяч євро та право власності на шість квартир в елітних районах Одеси.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили місце утримання потерпілих та осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Сьогодні, 13 квітня, працівники управління міграційної поліції Одещини спільно з оперативниками карного розшуку, слідчими та із залученнями бійців поліції особливого призначення за процесуального керівництва прокуратури звільнили потерпілих.

Наразі поліцейські затримали двох підозрюваних у викраденні та катуванні потерпілих. Водночас триває активна фаза реалізації, проводяться слідчі дії, у тому числі обшуки. Встановлюється коло всіх осіб, причетних до злочину, їх діям буде надана правова оцінка.

Нагадаємо

У Києві банда посеред білого дня викрала юриста компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми, та вимагала неіснуючий борг у розмірі 800 тисяч доларів.

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