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В Одесской области двух иностранцев взяли в заложники и пытали утюгами

В Одесской области двух иностранцев взяли в заложники и пытали утюгами

Киев • УНН

 • 22978 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Преступная группа в Одесской области похитила и взяла в заложники гражданина Греции и его племянника. В течение 2 месяцев иностранцев пытали, угрожали убийством, в результате злоумышленники завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, пишет УНН.

Детали

В полиции заявляют, что сегодня, 13 апреля, правоохранители освободили заложников и задержали двух фигурантов. Установлено, что в феврале 2021 преступная группа лиц незаконно лишила свободы 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника, чтобы завладеть их имуществом.

В течение двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление. Испытывая пыток, потерпевший передал участникам преступной группы 600 тыс. евро и право собственности на шесть квартир в элитных районах Одессы.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили место содержания потерпевших и лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Сегодня, 13 апреля, сотрудники управления миграционной полиции Одесской совместно с оперативниками уголовного розыска, следователями и с привлечением бойцов полиции особого назначения по процессуального руководства прокуратуры освободили пострадавших.

Сейчас полицейские задержали двух подозреваемых в похищении и истязании пострадавших. В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним

В Киеве банда среди бела дня похитила юриста компании , которая предоставляла юридическую поддержку руководителю известной строительной фирмы, и требовала несуществующий долг в размере 800 000 долларов.

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