Напали на поліцейського: двом іноземцям загрожує до 10 років позбавлення волі

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“У ході досудового розслідування встановлено, що близько опівночі 13 лютого 2021 року, знаходячись на вул. Богатирській, двоє чоловіків помітили дільничного офіцера, який повертався додому з добового чергування та вирішили заволодіти його сумкою”, — йдеться в повідомленні.

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За даними прокуратури, наздогнавши чоловіка, один із зловмисників наніс йому декілька ударів по голові, від яких потерпілий втратив свідомість. Скориставшись цим, зловмисники заволоділи його сумкою та втекли з місця події.

Вказано, що правоохоронці встановили та затримали зловмисників. Ними виявились двоє громадян республіки Молдова 31 та 40 років, один з яких неодноразово відбував покарання за аналогічні злочини.

Наразі двоє обвинувачених перебувають під вартою.

Обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті. Іноземцям загрожує покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо

Нещодавно в Одеській області злочинна группа викрала та взяла в заручники двох іноземців. Іх упродовж двох місяців катували та погрожували вбивством.