Нападающий "Шахтера" назван лучшим футболистом тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал нападающий "Шахтер" Жуниор Мораес, который в матче с "Зарей" забил "золотой" мяч сезона. Он на четыре балла опередил полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

В состав экспертного совета, которая определяла лучшего игрока, попали: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины в игре с "Зарей" (1:0).