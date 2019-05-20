Нападника "Шахтаря" названо кращим футболістом туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 29 туру чемпіонату УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник "Шахтар" Жуніор Мораес, який у матчі із "Зорею" забив "золотий" м’яч сезону. Він на чотири бали випередив півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова.
До складу експертної ради, яка визначала кращого гравця, потрапили: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Яворський, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.
Нагадаємо, що "Шахтар" достроково став чемпіоном України у грі з "Зорею" (1:0).