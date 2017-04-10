Нападающего "Черноморца" названо лучшим игроком 24 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украинская Премьер-лига в очередной раз объявила имя наилучшего футболиста по итогам последнего тура Лиги Пари-Матч, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
По результатам голосования победу в 24 туре чемпионата получил нападающий "Черноморца" Хорхе Элиас, который в встрече с "Шахтером" забил решающий мяч и принес команде из Южной Пальмиры победу 2:1.
Примечательно, что 25-летний бразилец опередил на одно очко киевлянина Андрея Ярмоленко и днепрянин Артема Довбика.
Добавим, что победителей в номинациях выбирала экспертный совет в которую входят: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев, Леонид Буряк.
Как сообщал УНН, одесский "Черноморец" в Харькове одержал волевую победу над донецким "Шахтером" в 24-м туре чемпионата Украины .