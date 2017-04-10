Нападника "Чорноморця" названо найкращим гравцем 24 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Українська Прем'єр-ліга в черговий раз оголосила ім'я найкращого футболіста за підсумками останнього туру Ліги Парі-Матч, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
За результатами голосування перемогу в 24 турі чемпіонату здобув нападник "Чорноморця" Хорхе Еліас, який у зустрічі з "Шахтарем" забив вирішальний м’яч та приніс команді з Південної Пальміри перемогу 2:1.
Примітно, що 25-річний бразилець випередив на одне очко киянина Андрія Ярмоленка та дніпрянина Артема Довбика.
Додамо, що переможців в номінаціях обирала експертна рада до якої входять: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк, Ігор Шуховцев, Леонід Буряк.
Як повідомляв УНН, одеський "Чорноморець" в Харкові здобув вольову перемогу над донецьким "Шахтарем" в 24-му турі чемпіонату України.