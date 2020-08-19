Нападающий сборной Украины покинул турецкий клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Нападающий сборной Украины Артем Кравец покинул турецкий ФК "Кайсериспор", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
Контракт 31-летнего украинского нападающего с клубом действителен до лета 2021-го года.
Наш земляк провел за “Кайсериспор” два с половиной года за которые забил 21 гол в 63 проведенных поединках.
Отметим, что воспитанник “Динамо” Кравец в составе первой команды “бело-синих” выступал с 2007 по 2018 год. До переезда в Турцию Артем течение полутора лет выступал на правах аренды за “Штутгарт” и “Гранаду”.