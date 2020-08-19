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Нападник збірної України покинув турецький клуб

Нападник збірної України покинув турецький клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Нападник збірної України Артем Кравець покинув турецький ФК "Кайсеріспор", інформує УНН з посиланням на прес-службу команди.

Контракт 31-річного українського нападника з клубом був дійсний до літа 2021-го року.

Наш земляк провів за “Кайсеріспор” два з половиною роки за які забив 21 гол в 63 проведених поєдинках.

Відзначимо, що вихованець “Динамо” Кравець в складі першої команди “біло-синіх” виступав з 2007 по 2018 рік. До переїзду в Туреччину Артем протягом півтора року виступав на правах оренди за “Штутгарт” і “Гранаду”.

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