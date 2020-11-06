Нападающий Селезнев устроил конфликт с тренером "Днепра-1" после матча УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Между главным тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем и нападающим "Колоса" Евгением Селезневым произошел конфликт после матча 9-го тура (0:2). Об этом сообщает "Tribuna.com", передает УНН.
Сказано, что в ходе перепалки в подтрибунном помещении “Днепр-Арены” Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке. В ответ Евгений заявил, что Йовичевич, как хорват, не имеет права рассказывать, как ему говорить в его стране. Дальнейшее конфликт удалось погасить только с помощью работников “Днепр-Арены”.
Кроме того сообщается, что после замены в самом матче Селезнев обратился к кому-то из пресс-ложи стадиона одному из фанатов.
Напомним, что Селезнев реализовал пенальти в первом тайме игры, который стал победным в противостоянии с “Днепром-1” (2:0).