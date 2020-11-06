Нападник Селезньов влаштував конфлікт із тренером "Дніпра-1" після матчу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Між головним тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем і нападником "Колоса" Євгеном Селезньовим стався конфлікт після матчу 9-го туру (0:2). Про це інформує "Tribuna.com", передає УНН.
Сказано, що в ході перепалки в підтрибунному приміщенні “Дніпро-Арени” Йовічевіч попросив Селезньова відповідати йому українською мовою. У відповідь Євген заявив, що Йовічевіч, як хорват, не має права розповідати, як йому говорити в його країні. Подальший конфлікт вдалося погасити тільки за допомогою працівників “Дніпро-Арени”.
Крім того повідомляється, що після заміни в самому матчі Селезньов звернувся до когось з прес-ложі стадіону одному з фанатів.
Нагадаємо, що Селезньов реалізував пенальті в першому таймі гри, який став переможний у протистоянні з “Дніпром-1” (2:0).