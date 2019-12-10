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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 54760 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 07:39 • 110000 просмотра

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Нападающий Кравец оформил победный гол в чемпионате Турции

Нападающий Кравец оформил победный гол в чемпионате Турции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украинский нападающий "Кайсериспор" Артем Кравец стал героем матча чемпионата Турции, забив победный гол в матче 14-го тура соревнований, передает УНН.

Полузащитник из Ганы Бернард Менса ворвался с левой части штрафной и прострелил низом в другую часть штрафной на 9 минуте. Далее Кравец одним прикосновением поразил сетку ворот выездной команды - "Ризеспор" (1:0).

Зато украинский легионер "Ризеспор" Николай Морозюк не принял участия в матче.

Отметим, что "Кайсериспор" прервала серию из 3 поражений, набрала 10 очков и продолжает идти в зоне вылета - 17 место из 18. От зоны спасения команду Кравца отделяет 2 балла. "Ризеспор" идет 12-м - 17 баллов.

Напомним, что в предыдущей встрече, которая пришлась на Кубок Турции, Кравец также забил один из мячей своей команды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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