Нападающий Кравец оформил победный гол в чемпионате Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украинский нападающий "Кайсериспор" Артем Кравец стал героем матча чемпионата Турции, забив победный гол в матче 14-го тура соревнований, передает УНН.
Полузащитник из Ганы Бернард Менса ворвался с левой части штрафной и прострелил низом в другую часть штрафной на 9 минуте. Далее Кравец одним прикосновением поразил сетку ворот выездной команды - "Ризеспор" (1:0).
Зато украинский легионер "Ризеспор" Николай Морозюк не принял участия в матче.
Отметим, что "Кайсериспор" прервала серию из 3 поражений, набрала 10 очков и продолжает идти в зоне вылета - 17 место из 18. От зоны спасения команду Кравца отделяет 2 балла. "Ризеспор" идет 12-м - 17 баллов.
Напомним, что в предыдущей встрече, которая пришлась на Кубок Турции, Кравец также забил один из мячей своей команды.