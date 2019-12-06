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Екснападник збірної України забив дебютний гол сезону в Туреччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Український нападник ФК "Кайсеріспор" Артем Кравець забив вирішальний гол у першому матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

У поєдинку із "Маніса ББСК" Кравець після вивіреної передачі партнера зумів розписатися у воротах супротивника і встановив рахунок 3:0.

Український нападник був замінений на 72-й хвилині, а "Кайсеріспор" в підсумку здобув перемогу з рахунком 3:2.

Варто відзначити, що матч-відповідь відбудеться 19 грудня.

Зауважимо, що ця зустріч стала для Кравця другою в сезоні. Раніше він пропускав частину сезону через операцію на спині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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