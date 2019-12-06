Екснападник збірної України забив дебютний гол сезону в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Український нападник ФК "Кайсеріспор" Артем Кравець забив вирішальний гол у першому матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
У поєдинку із "Маніса ББСК" Кравець після вивіреної передачі партнера зумів розписатися у воротах супротивника і встановив рахунок 3:0.
Український нападник був замінений на 72-й хвилині, а "Кайсеріспор" в підсумку здобув перемогу з рахунком 3:2.
Варто відзначити, що матч-відповідь відбудеться 19 грудня.
Зауважимо, що ця зустріч стала для Кравця другою в сезоні. Раніше він пропускав частину сезону через операцію на спині.