Экс-нападающий сборной Украины забил дебютный гол сезона в Турции

В поединке с “Маниса ББСК” Кравец после выверенной передачи партнера сумел расписаться в воротах противника и установил счет 3:0.

Украинский нападающий был заменен на 72-й минуте, а “Кайсериспор” в итоге одержал победу со счетом 3:2.

Стоит отметить, что ответный матч состоится 19 декабря.

Заметим, что эта встреча стала для Кравца второй в сезоне. Ранее он пропускал часть сезона из-за операции на спине.