Экс-нападающий сборной Украины забил дебютный гол сезона в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинский нападающий ФК "Кайсериспор" Артем Кравец забил решающий гол в первом матче 1/16 финала Кубка Турции, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В поединке с “Маниса ББСК” Кравец после выверенной передачи партнера сумел расписаться в воротах противника и установил счет 3:0.
Украинский нападающий был заменен на 72-й минуте, а “Кайсериспор” в итоге одержал победу со счетом 3:2.
Стоит отметить, что ответный матч состоится 19 декабря.
Заметим, что эта встреча стала для Кравца второй в сезоне. Ранее он пропускал часть сезона из-за операции на спине.