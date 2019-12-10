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Нападник Кравець оформив переможний гол в чемпіонаті Туреччини

Нападник Кравець оформив переможний гол в чемпіонаті Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Український нападник "Кайсеріспор" Артем Кравець став героєм матчу чемпіонату Туреччини, забивши переможний гол у матчі 14-го туру змагань, передає УНН.

Півзахисник з Гани Бернард Менса увірвався з лівої частини штрафної та прострілив низом в іншу частину карного майданчику на 9 хвилині. Далі Кравець одним дотиком вразив сітку воріт виїзної команди – "Різеспора" (1:0).

Натомість український легіонер "Різеспора" Микола Морозюк не взяв участі в матчі.

Відзначимо, що "Кайсеріспор" перервала серію із 3 поразок, набрала 10 очок і продовжує йти в зоні вильоту – 17 місце із 18. Від зони порятунку команду Кравця відділяє 2 бали. "Різеспор" йде 12-м – 17 балів.

Нагадаємо, що у попередній зустрічі, яка прийшлася на Кубок Туреччини, Кравець також забив один із м'ячів своєї команди.

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