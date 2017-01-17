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Нападающий "Карпат" Г.Бланко Лещук перешел в "Шахтер"

Нападающий "Карпат" Г.Бланко Лещук перешел в "Шахтер"

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Аргентинский нападающий Густаво Бланко Лещук подписал контракт с донецким "Шахатрем", передает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

"Аргентинский нападающий подписал с "горняками" контракт на 3,5 года", - говорится в сообщении клуба.

Аргентинский нападающий перешел в "Карпаты" в феврале 2016 года. В сезоне 2016/17 провел за "Карпаты" в Премьер-лиге 17 матчей, в которых забил 7 мячей.

Напомним, львовские "Карпаты" объявили о подписании двух украинских футболистов - вратаря Евгения Боровика и полузащитника Артема Филимонова.

Украинские Национальные Новости

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