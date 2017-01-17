Нападник "Карпат" Г.Бланко Лещук перейшов до "Шахтаря"

"Аргентинський нападник підписав із «гірниками» контракт на 3,5 року", - йдеться в повідомленні клубу.

Аргентинський нападник перейшов до "Карпат" у лютому 2016 року. У сезоні 2016/17 провів за "Карпати" в Прем’єр-лізі 17 матчів, у яких забив 7 м’ячів.

Нагададаємо, львівські "Карпати" оголосили про підписання двох українських футболістів – воротаря Євгена Боровика та півзахисника Артема Філімонова.