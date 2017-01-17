Нападник "Карпат" Г.Бланко Лещук перейшов до "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Аргентинський нападник Густаво Бланко Лещук підписав контракт з донецьким "Шахатрем", передає УНН з посиланням на сайт "гірників".
"Аргентинський нападник підписав із «гірниками» контракт на 3,5 року", - йдеться в повідомленні клубу.
Аргентинський нападник перейшов до "Карпат" у лютому 2016 року. У сезоні 2016/17 провів за "Карпати" в Прем’єр-лізі 17 матчів, у яких забив 7 м’ячів.
Нагададаємо, львівські "Карпати" оголосили про підписання двох українських футболістів – воротаря Євгена Боровика та півзахисника Артема Філімонова.