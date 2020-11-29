Нападающий "Динамо" Соль отметился голом в поединке Сегунды против клуба Зозули

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Клуб украинского форварда Романа Зозули "Альбасете" принимал "Тенерифе" в рамках 15-го тура второго дивизиона Испании по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

При счете 1:0 в конце матча "Тенерифе" побежали в контратаку и нападающий киевского "Динамо" Фран Соль обыграл голкипера и поразил пустую сетку ворот - 2:0.

Зозуля появился на поле только на 74 минуте, но не помог команде отыграться.

Заметим, что в текущем сезоне второго испанского дивизиона 28-летний Соль провел 11 матчей и забил 2 гола, а 31-летний Зозуля принял участие в 14 матчах, записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

Также добавим, после 15-ти туров "Тенерифе" расположился на 17-й строчке, "Альбасете" остается на последнем месте (22).

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