Нападник "Динамо" Соль відзначився голом у поєдинку Сегунди проти клубу Зозулі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Клуб українського форварда Романа Зозулі "Альбасете" приймав "Тенеріфе" в рамках 15-го туру другого дивізіону Іспанії з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
При рахунку 1:0 наприкінці матчу “Тенеріфе” побігли у контратаку і нападник київського “Динамо” Фран Соль обіграв голкіпера та забив у порожню сітку воріт — 2:0.
Зозуля з’явився на полі тільки на 74 хвилині, але не допоміг команді відігратися.
Зауважимо, що у поточному сезоні другого іспанського дивізіону 28-річний Соль провів 11 матчів і забив 2 голи, а 31-річний Зозуля взяв участь в 14 матчах, записав на свій рахунок один забитий м’яч і одну гольову передачу.
Також додамо, після 15-ти турів “Тенеріфе” розташувався на 17-му рядку, “Альбасете” залишається на останньому місці (22).