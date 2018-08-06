Нападение на Гандзюк: избрание меры пресечения подозреваемому снова перенесли

"В судебном заседании по избранию меры пресечения подозреваемому в совершении преступления против Екатерины Гандзюк снова перерыв. Защитник пострадавшего попросила технический перерыв для ознакомления с дополнительными материалами (протокол допроса), которые предоставила сторона обвинения (прокурор)", - написал Найем.

Отмечено, что защитник подозреваемого попросил допросить сестру обвиняемого, которая может подтвердить, где он был в день нападения на Гандзюк. Кроме того, защитник дал характеристику с места жительства.

"Продолжение следует через 20 минут", - добавил юрист.

Напомним, заседание суда было назначено на 11:00. Однако слушание перенесли на 13:00, так как не явился адвокат подозреваемого.

Как сообщал УНН, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошел 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне.

Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк будет расследовать центральный аппарат Службы безопасности Украины.