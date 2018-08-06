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Напад на Гандзюк: обрання запобіжного заходу підозрюваному знову перенесли

Напад на Гандзюк: обрання запобіжного заходу підозрюваному знову перенесли

Київ • УНН

 • 7407 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 6 серпня. УНН. У засідання Херсонського міського суду Херсонської області щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у нападі на активістку Катерину Гандзюк, Миколі Новікову, знову оголосили перерву. Про це повідомив юрист Масі Найєм у Facebook, передає УНН.

"У судовому засіданні по обранню запобіжного заходу підозрюваному у скоєні злочину проти Катерини Гандзюк знову перерва. Захисник потерпілого попросив технічну перерву для ознайомлення із додатковими матеріалами (протокол допиту), які надала сторона обвинувачення (прокурор)", - написав Найєм.

Зазначено, що захисник підозрюваного попросив допитати сестру обвинуваченого, яка може підтвердити, де він був у день нападу на Гандзюк. Крім того, захисник надав характеристику з місця проживання.

"Продовження буде за 20 хвилин", - додав юрист.

Нагадаємо, засідання суду було призначено на 11:00. Однак слухання перенесли на 13:00, тому що не з’явився адвокат підозрюваного.

Як повідомляв УНН, напад на активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною в Херсоні. 

Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на Гандзюк розслідуватиме центральний апарат Служби безпеки України.

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