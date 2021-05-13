НАНУ о распространении коронавируса: трудно оценить настоящую эпидемическую динамику в период майских праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине провела анализ ситуации за последние две недели 27 апреля - 12 мая. Как сообщили в пресс-службе Национальной академии наук, динамика уменьшения количества новых выявленных случаев, смертей и госпитализаций ускорилась, передает УНН.
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“За период майских праздников динамика уменьшения количества новых выявленных случаев, смертей и госпитализаций ускорилась. Снижение происходит во всех областях Украины. В значительной степени это связано с большим количеством выходных и праздничных дней. Во время праздников меньше людей госпитализируют, меньше тестируют, а данные о летальных случаях вносятся со значительными задержками. Поэтому трудно оценить настоящую эпидемическую динамику в этот период”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выражений и летальных случаев в официальной статистике. “Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденций. Задержки обнародования новых выражений близки к историческим максимумам и составляют в среднем одну неделю”, — пояснили в НАН.
Добавляется, что позитивность ПЦР-тестов продолжает снижаться и составила 16,1% в течение последней недели против 19,6% ровно неделю назад и 25,3% ровно две недели назад.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 129 073 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 46 987 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.