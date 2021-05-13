НАНУ про поширення коронавірусу: важко оцінити справжню епідемічну динаміку в період травневих свят

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“За період травневих свят динаміка зменшення кількості нових виявлених випадків, смертей та госпіталізацій прискорилася. Зниження відбувається в всіх областях України. Значною мірою це пов’язано з великою кількістю вихідних і святкових днів. Під час свят менше людей госпіталізують, менше тестують, а дані про летальні випадки вносяться зі значними затримками. Через це важко оцінити справжню епідемічну динаміку в цей період”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень і летальних випадків в офіційній статистиці. “Це пов’язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору й обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій. Затримки оприлюднення нових виявлень близькі до історичних максимумів і становлять у середньому один тиждень”, — пояснили в НАН.

Додається, що позитивність ПЛР-тестів продовжує знижуватись і склала 16,1% протягом останнього тижня проти 19,6% рівно тиждень тому та 25,3% рівно два тижні тому.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 129 073 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 46 987 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.